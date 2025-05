VIDEO "Nav tāds, kas katru dienu notiek." VUGD Rīgā izglābuši bebru

Bebru vienā no operatīvā transporta nodalījumiem Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vīri atveda uz Nordeķu parka dīķi. Dzīvnieks izskatījās nedaudz sabijies, bet tiklīdz ar cilpas palīdzību viņš tika izcelts no auto, tā rādīja raksturu un mēģināja no slazda atbrīvoties. Tas arī uz brīdi izdevās, bet ar lielākas cilpas palīdzību bebrs tika satverts un vests uz ūdeni.