Krievijas Federācija ir ārkārtīgi liela valsts, kuru apdzīvo ļoti dažādas etniskās un reliģiskās grupas. Vēsturiski daudzas no tām Maskavas politiskajam centram nav bijušas īpaši uzticīgas un to paklausība ir panākta ar dūres spēku. Ņemot vērā gaisā virmojošās diskusijas par Krievijas eventuālo sagrāvi tās karā ar Ukrainu, TVNET+ aplūko vienu no valsts nākotnes scenārijiem - tās sadalīšanos. Šī scenārija ietvaros potenciāli var dzimt vairākas jaunas valstis, kuras ir aplūkotas zemāk.