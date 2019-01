Sevastovai neliels kritums pasaules rangā; līderpozīciju oficiāli pārņem Osaka

Šis ir pirmais WTA rangs pēc sezonas pirmā "Grand Slam" turnīra - Austrālijas atklātā čempionāta, kur Sevastova aizkļuva līdz astotdaļfinālam. Tiesa, veiksmīgais sniegums neļāva pakāpties rangā, kā rezultātā viņa no 12.vietas atkāpusies uz 13.pozīciju.

Tikmēr Latvijas otrā rakete Aļona Ostapenko pasaules rangā saglabājusi 22.vietu, ko viņa ieņem jau kopš novembra sākuma. Austrālijas atklātajā čempionātā viņa nepārvarēja pirmo kārtu, taču šonedēļ Latvijas pārstāve sacentīsies Sanktpēterburgas WTA "Premier", kur pirmajā kārtā tiksies ar Kristīnu Mladenoviču no Francijas (WTA ranga 44.vieta.).

Uz pirmo vietu no ceturtās pakāpusies Osaka, kura līdz ar to kļuvusi par vēsturē pirmo Japānas tenisisti pasaules ranga pirmajā vietā. Viņa sestdien Austrālijas atklātā čempionāta finālā 7-6 (7:2), 5-7, 6-4 uzvarēja čehieti Petru Kvitovu, tādējādi triumfējot jau otrajā "Grand Slam" turnīrā pēc kārtas.

Otrā rangā šobrīd ir tieši Kvitova, kura pakāpusies no sestās pozīcijas, bet no pirmās uz trešo vietu noslīdējusi rumāniete Simona Halepa, kura līdere bija iepriekšējās 48 nedēļas.

No piektās uz ceturto vietu pakāpusies amerikāniete Sloeina Stīvensa, bet viņai seko cita čehiete Karolīna Plīškova, kura pirms tam bija astotā. No otrās uz sesto pozīciju noslīdējusi vāciete Angelika Kerbere, kamēr septītā joprojām ir Jeļina Svitoļina no Ukrainas. Veicot vienas vietas kāpumu, astotajā pozīcijā iekārtojusies nīderlandiete Kiki Bertensa, bet sešu vietu kritumu piedzīvojusi Dānijas pārstāve Karolīna Vozņacka, kura tagad ir tikai devītā.