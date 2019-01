Ugunsgrēkā Daugavpilī gājis bojā cilvēks

Šorīt plkst.5 ugunsdzēsēji steidzās uz Daugavpili, kur saskaņā ar sākotnējo informāciju no dzīvojamās mājas bija redzamas liesmas. Notikuma vietā tika konstatēts, ka pa četrstāvu dzīvojamās mājas trešā stāva logiem nāk dūmi un ēkā izveidojies sadūmojums. Ēkā 40 kvadrātmetru platībā dega dzīvoklis. Stundas laikā liesmas tika lokalizētas, bet šobrīd ugunsgrēka likvidācijas darbi turpinās.

No sadūmotās ēkas tika evakuēti 14 cilvēki, bet, izmantojot glābšanas maskas, ugunsdzēsēji izglāba divus cilvēkus. Ugunsgrēkā tomēr gāja bojā viens cilvēks.

Vakar ap plkst.12 VUGD saņēma izsaukumu uz Aviācijas ielu Rīgā, kur no daudzstāvu dzīvojamās mājas bija redzami dūmi un liesmas. Notikuma vietā glābēji konstatēja, ka no ēkas pirmā stāva dzīvokļa nāk melni dūmi un visā ēkā izveidojies spēcīgs sadūmojums. Ugunsdzēsēji sāka cilvēku glābšanas darbus un ugunsgrēka dzēšanas darbus. Pirms VUGD ierašanās no degošā dzīvokļa saviem spēkiem bija evakuējušies četri cilvēki. Izmantojot kāpnes un glābšanas maskas, ugunsdzēsēji glābēji izglāba vēl piecus cilvēkus un kaķi. Trīs stundu laikā šis paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks tika likvidēts, tajā 25 kvadrātmetru platībā dega dzīvoklis.