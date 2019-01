Kritizējot EP par bezjēdzīgumu, Grigule-Pēterse politikai saka "nekad un nemūžam vairs"

Nekas kopš laika, kad sāku strādāt EP, manā viedoklī par to nav mainījies – EP ir viena liela un bezjēdzīga pļāpātuve. Cilvēki EP ļoti teatrāli izpaužas plenārsēdēs, izmanto sev piešķirtos runas laikus, kas dod šos punktus, lai varētu salīdzināties. Man laikam vairs nav tas vecums, lai censtos ar kādu ļoti sacensties un salīdzināties. Es neredzu nekādu jēgu no uzrunām un uzstāšanās reizēm. Vēlāk ir iespēja arī rakstiski skaidrot savu balsojumu, bet arī tam nav nekādas jēgas. Kopš paša sākuma pievērsos EP Vidusāzijas delegācijas vadībai. 2014.gada rudenī mani ievēlēja delegācijas vadībā, kur ietilpst sešas valstis – Kazahstāna, Uzbekistāna, Tadžikistāna, Kirgizstāna, Turkmenistāna un Mongolija. Šim darbam es veltu savu lielāko laiku, bet pārējais ir darbs komitejās, balsojumi, plenārsēžu apmeklējumi, kas ir ikdienas un rutīnas darbs. Par šo darbu komitejās punktus nedod, cik man zināms, bet tas ir reāls darbs, kas dod gandarījumu, ka tiešām ir atdeve no tā, ka attiecības ar šo valstu parlamentiem uzlabojas. Labas attiecības pēdējo četru gadu laikā izveidojušās ar Turkmenistānas parlamentu, kas pirms tam vispār no EP puses nebija sasniedzams. Šobrīd ir rezultāts, un ES augstākā ārlietu pārstāve Federika Mogerīni un viņas dienests novērtē šo progresu. Es vairāk esmu koncentrējusies uz šo darbu, nevis uz tukšām pļāpām EP plenārsēžu zālē.