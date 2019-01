Nosaukti ieraksti, kas pretendē uz gada labākā Austrālijas albuma balvu

Balvai nominēta Kortnija Bārneta (Courtney Barnett), grupa «Dead Can Dance», par kuras albumu pagājušogad rakstīts TVNET, ģitārmūzikas grupa "Rolling Backouts Coastal Fever" (attēlā), kas saņēmusi arī starptautisku atzinību u.c.

«Dead Can Dance» - Liza Džerarda un Brendans Perijs FOTO: publicitātes

Balvas pasniegšana šogad notiks jau 14. reizi. Uzvarētāju nosaka 21 mūzikas kritiķis

Sākotnēji atlasīti 85 albumi, un šobrīd izkristalizējies pirmais devītnieks.

Uzvarētājs saņems naudas balvu - 30 000 Austrālijas dolāru, kas ir aptuveni 19 000 eiro.

Uzvarētājs tiks paziņots 7. martā Melburnā.

Citus gadus uzvarējuši Remi, Big Scary, Hermitude, The Jezabels un jau minētā Courtney Barnett.

Balvas kandidāti:

Abbe May "Fruit"

Courtney Barnett "Tell Me How You Really Feel"

Dead Can Dance "Dionysus"

Grand Salvo "Sea Glass"

Gurrumul "Djarimirri"

Laura Jean "Devotion"

The Presets "Hi Viz"

Sam Anning "Across A Field As Vast As One"