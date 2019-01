LFF vienojas par trīs gadu sadarbību ar TVNET

"Kvalitatīvs un interesants saturs mūsdienās ir tas, kas nosaka toni ne tikai mediju vidē, bet sabiedrībā kopumā. Es pat teiktu, ka labs un aizraujošs saturs ir šī laikmeta lokomotīve. Zinot futbola masveidību un popularitāti Latvijā, kā arī to, ka TVNET ir viens no vadošajiem uzņēmumiem mediju vidē, redzu no šīs sadarbības daudzus ieguvumus abām pusēm," pauž LFF prezidents Kaspars Gorkšs. "Šis ir ļoti rosīgs un mainīgs laiks – futbola federācija mainās, mainās darbs ar medijiem, kļūstam modernāki, bet pāri visam ir vēlme futbolu padarīt arvien populārāku, nonākt ar šo spēli pie arvien lielākām ļaužu masām. Futbols nav tikai spēle, futbols ir cilvēki un personības. Arī TVNET ir enerģisku pārmaiņu procesā ar ambīcijām saturiski kļūt vēl bagātākiem. Domāju, mums kopā tas izdosies, un lasītāji un skatītāji vēl biežāk uzzinās aizraujošus stāstus – gan tikko karstus no futbola laukuma, gan tos, kas dažkārt paliek aisberga neredzamajā daļā. Futbola federācija vēlas būt mūsdienīga un pieejama ikvienam interesentam!"