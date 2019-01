Bļugera tēvs: Teodors ir pietiekami nobriedis, lai spēlētu NHL

"Teodors jau Baldera skolā trenējās vairāk nekā citi. To viņš turpina darīt arī Amerikā. Uzskatu, ka "Penguins" ir komanda ar pasaulē labāko uzbrukuma līniju. Nav svarīgi, esi Malkins vai Krosbijs - katru dienu sevi jāpierāda no jauna, jo "pakausī elpo" nākamie, kuri gatavi tevi izkonkurēt. Tagad atskatos uz visu šo ceļu, kas noiets... Jābūt gan veiksmei, gan labvēlīgai apstākļu sakritībai, lai nokļūtu NHL. Tas ļoti daudz prasa no vecākiem. Tāpēc, varu tikai pateikties savai sievai," uzsvēra Valentīns Bļugers.