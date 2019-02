Atklājumi par krievu algotņiem, ASV sarunas ar talibiem: pieci svarīgākie pasaules notikumi šonedēļ

1. janvārī ASV paziņoja, ka aptur savu dalību Līgumā par vidējā un tuvā darbības rādiusa raķešu likvidāciju (INFT), no kura Donalds Tramps jau iepriekš bija nolēmis izstāties. Šis lēmums tika pieņemts pēc šajā nedēļā notikušajām sarunām starp Vašingtonu un Maskavu Pekinā. To rezultātā tā arī netika panākta vienošanās iznīcināt krievu raķeti «Novator 9M729», kuras darbības rādiuss pēc amerikāņu domām ir šī līguma pārkāpums. Tiesa gan, pēc tam vēl spēkā stāsies sešu mēnešu periods pēc kura beigām notiks formāla ASV izstāšanās.

Līgums par vidējā un tuvā darbības rādiusa raķešu likvidāciju (INFT) ir uzskatāms par vienu no svarīgākajiem mūsdienu bruņojuma kontroles līgumiem, jo tas ASV un Krievijai liedz apbruņoties ar tuva (500 – 1000 km) un vidēja (1000 – 5500 km) darbības rādiusa konvencionālajām un ar kodolgalviņu aprīkojamajām raķetēm. Tiesa gan, līgums attiecas tika uz raķetēm un to palaišanas iekārtām, kuras izmanto uz sauszemes. Donalda Trampa lēmums draud sākt jaunu kodolbruņošanās sacensību pasaulē, jo ja ASV palielinās savu kodolarsenālu, tad visticamāk, ka to darīs arī Krievija. Īpaši liels risks varētu rasties, ja šīs raķetes tiktu izvietotas Krievijas pierobežā – Eiropā. Tāpat ir jautājums kā uz ASV kodolambīcijām atbildēs Ķīna, kura jau pašlaik ir sākusi palielināt savu ieroču klāstu Klusajā okeānā.