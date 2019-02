Pēc 12 gadiem Rīgā atgriežas "Wu-Tang" klana reperis GZA

5. martā klubā "One one" (Šarlotes iela 18a, Rīga) ar Eiropas turnejas "Liquid Swords 2019" koncertu uzstāsies reperis GZA, īstajā vārdā Garijs Graiss (Gary Grice ) – visvecākais no "Wu-Tang Clan" dibinātājiem, informē kluba "One one" pārstāvji.