Latvija un citas ES valstis atzīst Gvaido par Venecuēlas pagaidu prezidentu

"Gan ES, gan Amerikas Valstu Organizācija jau iepriekš atzinušas, ka 2018.gada maijā notikušās prezidenta vēlēšanas neatbilda starptautiskajiem standartiem. Līdz ar to Nikolasa Maduro pretenzijas prezidenta amatam nav leģitīmas un neatbilst demokrātiskai valsts iekārtai. Maduro ir noraidījis ES vienoto aicinājumu izsludināt jaunas prezidenta vēlēšanas," paziņojumā uzsver ĀM.

Svētdien Maduro paziņoja, ka neizslēdz pilsoņkara iespēju valstī. "Neviens šobrīd nevar droši pateikt, cik liela ir šāda iespēja," viņš paziņojis intervijā telekanālam "La Sexta", kuras fragmenti iepriekš publicēti Spānijas medijos. "Viss ir atkarīgs no ziemeļu imperiālistu [ASV] un viņu Rietumu sabiedroto vājprāta un agresivitātes pakāpes."

Tikmēr ASV prezidents Donalds Tramps intervijā telekanāla CBS programmai "Face the Nation" izteicies, ka militāra spēka lietošanu Venecuēlā joprojām uzskata par iespējamu variantu. Viņš arī piebildis, ka pirms dažiem mēnešiem no Maduro saņēmis lūgumu tikties, bet noraidījis to.