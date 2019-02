Izveidota jauna teātra apvienība "Perforācija"

"Dzīvojam laikā, kurā varam brīvi runāt par gandrīz jebko, taču nāves tēma joprojām ir neērts sarunu temats. Radošā komanda ir pārliecināta, ka izvairīšanās no nāves tēmas neuzlabo dzīves kvalitāti. Līdzīgi kā citu dzīves procesu izpēte un analizēšana, arī sava mirstīguma apzināšanās, ir veselīgas un pilnvērtīgas dzīves pamatā. Izrādes veidotāji nepiedāvās konkrētu vērtējumu vai pamācību kā saprast nāvi, bet drīzāk mudinās cilvēkus aizdomāties par dzīvi un tās pilnvērtīgu izmantošanu, apkopojot dažādu kultūru un cilvēku skatījumu uz nāvi. Gan nopietni, gan ironiski un viegli palūkojoties uz to, kas galu gala mūs visus sagaida, kopīgi centīsimies atbrīvoties no iracionālajām, sabiedrības kultivētajām bailēm no nezināmā," teikts izrādes aprakstā.