Lietuvas izlūkdienesti: Krievija konsekventi pastiprina militāro potenciālu Kaļiņingradas apgabalā

Cita starpā, Krievija pastiprina gatavību uzsākt kaujas darbības 24-48 stundu laikā no pavēles saņemšanas brīža, teikts ziņojumā.

No otras puses, izlūkdienesti uzsver, ka Baltijas valstu nacionālo spēku nostiprināšana un reģionā dislocētie Ziemeļatlantijas alianses spēki potenciāla militārā konflikta gadījumā samazina Krievijas iespējas to lokalizēt, izvairoties no plašas NATO iesaistīšanās.