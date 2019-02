"Facebook" ļaus dzēst nosūtītās "Messenger" ziņas

Lai izdzēstu ziņu no divpusējas vai grupas sarunas, lietotājam "Messenger" aplikācijā jāuzspiež uz ziņojuma, ko tas vēlas dzēst, un jānospiež "delete" jeb "dzēst". Tiks piedāvāti divi varianti - "delete for everyone" ("dzēst visiem") un "delete for you" ("dzēst pašam"). Jāizvēlas "delete for everyone", lai ziņojums neparādītos nevienam no sarunas dalībniekiem. Tā vietā būs paziņojums par dzēstu ziņojumu.