Latvijas alus darītavu tūre atklāj mazos Vidzemes brūžus

Latvijas alus darītavu tūre ir kā likumsakarīgs turpinājums Valmiermuižas alus saimnieka Aigara Ruņģa godam izlolotā Rīgas alus kvartāla tūrēm. 2018.gadā pārgājienos pa Rīgas alus kvartāla krogiem devušies vairāki simti alus baudītāju no visas pasaules, tostarp tik tālām valstīm kā Ķīnas, Japānas un Kazahstānas. Interesi demonstrējuši arī starptautiski zināmi mediji un blogeri, līdz ar to gana ātri tapis skaidrs – ir nepieciešams plašākai sabiedrībai parādīt, kas alus lietās notiek ārpus Rīgas. Tā nu tapusi pirmā Latvijas alus darītavu tūre, kas visus interesentus aizvedīs uz Valmiermuižas alus darītavu, kā arī Raunas brūzi Malduguns un Raiskuma ģimenes alus darītavu Raiskumietis.

Lai iepazītu Latvijas alus garšas, ar pāris stundām nepietiks – Latvijas alus darītavu tūrē jāpavada visa diena, kas gana erudītā alus stāstnieka Kristapa Daubara pavadībā kļūst par izglītojošu pamata kursu alus zinībās. Ceļā līdz Valmiermuižai alus zinātājs izstāstīs visu par alus darīšanas tradīcijām Vidzemē, kā arī atklās dažādus gana interesantus vēsturiskus faktus. Vai zinājāt, ka vieni no pirmajiem brīvajiem zemniekiem Vidzemē bijuši tieši alus brūvētāji?

Valmiermuižas alus darītavas zīmola logo redzams tornis, kas slejas stāvus debesīs. Tā ir vienīgā saglabājusies būve no agrāk tik lepnās Valmiermuižas galvenās, muižas ēkas. Savukārt klētī un no jauna uzceltajā alus darītavā kūsā dzīvība. Tur iespējams izzināt alus darīšanas smalkumus – uzzināt, kāds iesals tiek izmantots dažādo Valmiermuižas alus šķirņu brūvēšanā, iepazīt dažādus apiņus, kā arī savām acīm ieraudzīt alus garo ceļu no vārīšanas katliem līdz pildīšanai pudelēs. Pēc ekskursijas visi tiek gaidīti nobaudīt alu un tam piemērotas uzkodas – galdā tiek celta vītināta gaļa, īpaši smalki ķiploku grauzdiņi, kazas siers ar medu un citi našķi. Noteikti nepalaidiet garām iespēju pagaršot unikālos drabiņu cepumus, kur alus darīšanas blakusprodukts gudri apvienots ar sieru! Pēc viesošanās darītavā laiks ieturēties Valmiermuižas alus virtuvē, kur vairāku kārtu pusdienās var iepazīt vēl citus brūvējumus. Neatvairāms garšu pāris ir sātīga riekstu maize ar putotu kazas sieru, kas lieliski sader ar Valmiermuižas Klona alu, pie pusdienu pamatēdiena garšas notis izcels dūmakainais Dūmalus, savukārt desertam papildu dimensiju dos biezais un tumīgais porteris. Valmiermuižas alus virtuvē īpaši Latvijas alus tūrei ir izstrādāta ēdienkarte, kuras pamatā ir reģionāli un sezonāli produkti, kā arī, protams, alus.