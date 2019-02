Foto: "Supernovas 2019" fināla ģenerālmēģinājums

Šā gada astoņus finālistus vērtēs gan TV skatītāji, gan žūrija, kuras sastāvā būs žūrija “Latvijas Radio 5 – Pieci.lv” mūzikas redaktors un žūrijas vadītājs Rūdolfs Budze jeb DJ Rudd, mūziķe Linda Leen, “Radio SWH” programmu producents un mūziķis Artis Dvarionas, kā arī “Universal Music Group” Baltijas reģiona vadītājs Petri Mannonens no Somijas. Līdzīgi kā žūrijas pārstāvji no Latvijas, arī Petri Mannonens atzīst, ka šogad nav viena izteikta favorīta, cīņa būs spraiga un daudz izšķirs tieši fināla priekšnesums.

Fināla tiešraidi atklās Markus Riva ar dziesmu “You Make Me So Crazy”, un viņam sekos vēl divi solisti – Edgars Kreilis ar “Cherry Absinthe” un Aivo Oskis ar “Somebody’s Got My Lover”. Pēc tam uz skatuves redzēsim trīs grupas – “Double Faced Eels” ar dziesmu “Fire”, “Dziļi violets feat. Kozmens” ar “Tautas dziesmu” un “Laime pilnīga” ar “Awe”, kura ieguvusi jaunu skanējumu ar Rīgas Dinamo hokejistu Metjū Majoni.