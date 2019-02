No Inčukalna Dienvidu dīķa izsmeltas vairāk nekā 9800 tonnu sērskābā gudrona

Viņš pastāstīja, ka izsmeltā sērskābā gudrona apmērs ir lielāks nekā plānots. Vispirms to ar ekskavatoriem izsmēla no dīķa, bet pēc tam šim mērķim speciāli izbūvētā novietnē to neitralizēja, sajaucot ar neitralizācijas piedevām. Pēc neitralizācijas tika sagatavots sekundārais kurināmais, samaisot neitralizētā gudrona masu ar koka skaidām un sasmalcinātu šķeldu. Sagatavotais kurināmais tika pārvests uz "Cemex" rūpnīcu Brocēnos, lai to izmantotu cementa ražošanai.