Idejas, kā “pagarināt” brīvo laiku pēc darba

Dienas vai nedēļas plāns ir lielisks veids, kā motivēt sevi nodoties dažādām aktivitātēm. Lai nedēļas vidū negadītos kāda haotiska nakts, kad neizdodas paveikt visu iecerēto, sastādi plānu un vadies pēc tā. Pēc pārnākšanas no darba, pirms ieslēdz televizoru un aizraujies ar kādu pārraidi, sāc gatavot vakariņas. Tāpat neaizmirsti satīrīt virtuvi, pirms dodies gulēt, un sakārtot somas un apģērbu – būs daudz patīkamāk pamosties un pagatavot brokastis tīrā virtuvē, bet no rīta nevajadzēs plānot, ko uzvilkt uz darbu.

Nodarbinot sevi ar dažādām aktivitātēm pēc darba, neatkarīgi no tā, vai tie ir treniņi vai laika pavadīšana ar draugiem, sarūk laiks slinkošanai un bezvērtīgai tā izšķiešanai. Noteikti plāni nodrošinās, ka pavadi laiku aktivitātēs, kas nāks par labu personīgajai izaugsmei un gan fiziskajai, gan mentālajai veselībai.

Ja daļa tava laika paiet, skatoties televizoru un nespējot atrauties no vairākām pārraidēm līdz pat vēlai naktij, apsver domu uzstādīt taimeri telefonā vai blakus televizoram novietot sienas pulksteni. Bieži vien, pārnākuši mājās no darba, vairums cilvēku skatās vairākus šovus, seriālus un filmas, bet nākamajā rītā to nožēlo, jo laiks nav pavadīts lietderīgi. Savukārt, ja televizoram blakus atradīsies sienas pulkstenis, tas mudinās laikus pārtraukt skatīšanos un pievērsties kādām lietderīgām nodarbēm.