Zande: es biju līdzatkarīga attiecībās, kur valdīja alkohols un vardarbība

"Es pieņēmu nepareizu lēmumu veidot attiecības ar cilvēku, ar kuru man nevajadzēja to darīt. Bet tas bija mans lēmums - tas nebija liktenis. Mēs pieņemam lēmumus un bieži to darām emocionāli, kad izvēlamies partneri. Un tad jau mēs redzam tikai to, ko gribam redzēt," atzīst psihoterapeite Diāna Zande.