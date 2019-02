Ģenerālprokurors kritizē tiesu reformu un spriedumu kvalitāti

Ģenerālprokurors norādīja, ka pēdējos gados pasliktinājusies pirmās un otrās tiesu instances nolēmumu kvalitāte. Par to liecina Ģenerālprokuratūras pērn sagatavotu iesniegumu un protestu skaits par jau spēkā esošajiem tiesas nolēmumiem kriminālprocesos, kuros Ģenerālprokuratūra saskatījusi likumpārkāpumus. Pērn Augstākā tiesā iesniegts 61 protests par spēkā stājušiem spriedumiem, kas ir par 29 protestiem vairāk nekā gadu iepriekš.

Augstākās tiesas (AT) priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs bija vienīgā no uzaicinātajām amatpersonām, kura uzstājās pēc Kalnmeiera. Viņš nenoliedza, ka jaunie tiesneši uzreiz nespējot pietiekami profesionāli strādāt ar nopietnām lietām, taču viņš pauda cerību, ka ar laiku "šī blakne" atrisināsies.

"Izskanēja jautājums par pirmās, otrās instances tiesu nolēmumu iespējamo kvalitāti. Tas ir zināms pārejas periods uz trīs tīro instanču sistēmu, bet to, ka jaunie kolēģi ne uzreiz un pietiekami profesionāli spēj strādāt ar pietiekami nopietnām lietam, tas ir acīmredzami. Iespējams ar laiku šī problēma atrisināsies," uzsvēra Bičkovičs.

AT priekšsēdētājs nenoliedza, ka tiesu vara sagaida no prokuroriem protestus par jebkurām likumpārkāpumu situācijām, lai tādā veidā konstatētu zemāku tiesu instanču tiesnešu pieļautās kļūdas. "Tajā pašā laikā protesti tikai protestu pēc ir nejēdzīgi, taču protams jāmēģina atrast vidusrezultāts," norādīja Bičkovičs un piebilda, ka AT kasācijā daļa prokuroru protestu nemaz netiekot pieņemti un arī pieņemtie protesti jau vēlāk tiek noraidīti.