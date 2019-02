Valsts policijas Organizētas noziedzības apkarošanas pārvaldes Cilvēktirdzniecības un sutenerisma apkarošanas nodaļā paskaidro, ka esošos noteikumus saistībā ar piedāvājumiem internetā var interpretēt dažādi – ja interneta mājaslapā ievērots vecuma ierobežojums un citas prasības, to var uzskatīt par erotiska rakstura izdevumu, un līdz ar to tā darbība nav aizliegta. Topošā Prostitūcijas ierobežošanas likuma redakcija būs precīzāka un labāk saprotama, kas ļaus izvairīties no domstarpībām.