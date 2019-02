"Starta šāviens" ceļam uz jaunu prezidentu: Egils Levits

Es domāju, ka iniciatīvas primāri ir Saeimas jautājums. Bet es domāju, ka tas ir jautājums par to, ka šo bērnu vecākiem nav nekādu šķēršļu, lai dabūtu Latvijas pilsonību šiem Latvijas bērniem. Tas ir ārkārtīgi vienkārši. Ja viņi to nedara, tas nozīmē, ka viņiem nav tāda vēlme, lai šie bērni būtu Latvijas pilsoņi. Tas nozīmē, ka viņi nav īpaši noskaņoti par labu Latvijas valstij. Es runāju par vecākiem, jo citādi viņi to būtu darījuši. Tas ir no vienas puses. Un tas arī laikam ir iemesls, kādēļ Saeima līdz šim to atturējās darīt, jo vecāki, protams, ietekmē savus bērnus.