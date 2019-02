Itālijas opozīcija pieprasa valdībai sniegt paskaidrojumus par Salvīni sakariem ar Kremli

Itālijas izdevums "L'Espresso" šonedēļ rakstīja, ka Salvīni pagājušajā gadā centies iegūt vairākus miljonus eiro no juridiskajām personām, kuras saistītas ar Kremli. Nauda it kā bijusi paredzēta viņa labējai partijai Līga kampaņas finansēšanai uz Eiropas Parlamenta vēlēšanām.

Kā vēsta izdevums, shēmas organizators bijis Salvīni padomnieks Džanluka Savoini, kurš vienojies par to, ka Itālijas naftas kompānija no Krievijas nopērk trīs miljonus tonnu dīzeļdegvielas. Ienākumus no darījuma bija paredzēts novirzīt Līgai, kuras līderis ir Salvīni.