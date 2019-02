Lietuva tiesāsies jaunā lietā par iespējamo CIP cietumu valstī

Pirmā informācija par iespējama slepena CIP cietuma atrašanos Viļņas pievārtē ASV presē parādījās 2009.gadā, bet jaunas diskusijas izraisīja ASV Senāta 2014.gada decembrī publiskotais ziņojums par CIP slepenajiem aizturēšanas centriem. Cilvēktiesību aktīvisti uzskata, ka viens no šiem centriem, kas ziņojumā dēvēts par "violeto centru", no 2005. līdz 2006.gadam atradies Antaviļos, netālu no Viļņas.