Savulaik elegantais arhitektūras meistardarbs Marijas ielā 6 ir grausts jau kopš pagājušā gadsimta 90. gadiem. Piecstāvu ēka, gluži tāpat kā nams Brīvības ielā 88, ir viena no Rīgas jūgendstila pērlēm, kuras autors ir leģendārs latviešu arhitekts. Marijas ielas nama arhitekts ir Konstantīns Pēkšēns – viens no pirmajiem latviešu profesionālajiem arhitektiem, kura izcilāko darbu sarakstā ir tādas ēkas kā Pēkšēna nams Alberta ielā, Berga bazārs un banku ēka Tērbatas ielā 14. Ilggadējais grausts Marijas ielā ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis, turklāt tas atrodas Rīgas vēsturiskajā centrā, kas savukārt pieder UNESCO Pasaules kultūras mantojumam.

Mūsdienās savulaik greznais Marijas ielas nams ir klasificēts kā B kategorijas vidi degradējoša būve jeb grausts. Tiesa gan, šobrīd no ēkas ārsienas ir pazudis tīkls, ko daudzi salīdzināja ar bēdīgu līķautu. Vadoties pēc Rīgas domes Īpašuma departamenta sniegtās informācijas, ēka Marijas ielā 6 pieder diviem īpašniekiem – kopš 1997. gada kādam Igaunijas pilsonim Tomasam Tūlam un no 2018. gada janvāra – Jevgēņijam Petrovam. Šo vairāku gadu laikā Rīgas pašvaldība ir bezspēcīgi cīnījusies un skubinājusi īpašniekus namu sakārtot, taču nesekmīgi. 2015. gadā Rīgas dome ēku atzina par graustu un to pamatoja ar argumentu, ka ēka netiek uzturēta atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Tāpat togad īpašniekiem tika noteikta paaugstināta nekustamā īpašuma nodokļa likme, proti, 3% no kopējās ēkas vērtības.