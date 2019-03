Milenāļi "iesmej" par veco luksusu. Kādus zīmolus izvēlēsies nākotnes pircēji?

Šobrīd tā sauktā Y paaudze (25-35 gadi) plus Z paaudze (5-20 gadi) kopā ir jau 2,3 miljardi, kas ir 32% pasaules iedzīvotāju. Līdz 2025.gadam mileniāļu kopskaits sasniegs pusi zemeslodes iedzīvotāju. Tas nozīmē, ka pasaules luksusa preču tirgus ir jauna izaicinājuma priekšā.

Milenāļi ir pirmā paaudze, kas faktiski no dzimšanas saistīta ar tehnoloģijām. Nekad vēl pirms tam neviena demogrāfiskā slāņa ikdienas dzīve nav bijusi tik ļoti atkarīga no tehnoloģijām. Mileniāļi lielāko daļu jeb 66% pirkumu veic no viedierīces un tikai 34% - izmantojot datoru, kamēr X paaudze (36-50 gadi) pusi pirkumu izdara viedierīcē un pusi datorā.