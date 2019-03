"Kā pieradināt pūķi 3" turpina lidot ar 30 miljoniem

"Kā pieradināt pūķi 3" (How to Train Your Dragon 3)

Ziemeļamerikas kinoteātros 1. vietu saglabājusi studijas "The DreamWorks" jaunā animācijas filma "Kā pieradināt pūķi 3" (How to Train Your Dragon 3). "Oskara" balvas ieguvēja "Ceļvedis" (Green Book) - numur 5.