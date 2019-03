Pirmie iespaidi: Mitsubishi Pajero

Lai gan Mitsubishi apvidus auto modelim ar vārdu Pajero (citviet to dēvē par Montero vai Shogun) šogad paliek 37, pie tā stūres līdz šim nebija sanācis. Biju bijis tikai Pajero pasažieris un arī tikai vienu vienīgu reizi. Tādēļ jo interesantāk bija uzzināt, kāds ir šis Mitsubishi, ko atšķirībā no vairuma mūsdienu tā dēvēto apvidnieku, patiešām var saukt par apvidus auto.

13 gadus senais modelis aizvien izskatās cienījami un pietiekami moderni. Spēcīgs un dinamisks no priekšpuses, kā dizainu veido prāva izmēra lukturu bloki, dienas gaitas LED gaismas bampera abos sānos un pamatīgs radiatora režģis ar platām, spoži hromētām lamelēm. Profila skatā Pajero ir tipisks vecā kaluma avidnieks ar taisnām līnijām un gludiem virsbūves paneļiem, bet aizmugurē galvenais objekts, kam gribot, negribot sanāk pievērst uzmanību, ir ārējais rezerves riteņa nodalījums. No sāniem auto ar to atgādina savulaik populāros bruņurupučus - nindzjas (var jau būt tādas asociācijas ir tikai man), taču praktiskais apsvērums ir neapstrīdams. Jo, ja nu nepaveicas un izdodas sabojāt kādu no riepām, nav jālien dubļos zem mašīnas, savukārt bagāžniekā zem grīdas tādējādi atbrīvojas vieta izvelkamam sēdeklim diviem cilvēkiem.