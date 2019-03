No zeķēm ar gumijas zoli līdz augstas veiktspējas riepām jeb kā tapa Bridgestone

50 gadu jubileju Bridgestone sagaidīja ar uzstādījumu kļūt par vienu no lielākajiem autoriepu ražotājiem pasaulē. Vērienīgā plāna ietvaros kompānija no amerikāņu Firestone Tire & Rubber Company iegādājās ražotni Tenesī štatā. Šeit no 1983.gada Bridgestone sāka kravas automobiļu un autobusu radiālās riepas, bet 1988.gadā iegādājās Firestone Tire & Rubber Company kompāniju un līdz ar to ieguva daudz jaunas ražotnes Ziemeļamerikā, Centrālajā un Dienvidamerikā, Eiropā, kā arī izvērsa darbību Turcijā.