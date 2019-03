AT vēršas Satversmes tiesā saistībā ar liegumu par vardarbību sodītām personām ieņemt pedagoga amatu

Kā aģentūrai LETA pavēstīja AT pārstāve Baiba Kataja, AT Administratīvo lietu departaments patlaban ir apturējis tiesvedību pieteikumā par labvēlīga administratīvā akta izdošanu atļaujai strādāt par pedagogu un iesniedzis pieteikumu ST.

AT norādīja, ka apstrīdētajā normā iekļauto absolūto aizliegumu likumdevējs faktiski ir attiecinājis uz ļoti plašu dzīves gadījumu loku, tos nekādi nešķirojot pēc smaguma, nozīmīguma un citiem apstākļiem. Turklāt nosakot, ka ierobežojums strādāt ar bērniem saglabājas neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas, aizliegums ir noteikts uz neierobežotu laiku, neparedzot iespēju to pārskatīt, uzsvēra AT.