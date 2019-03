Mercedes-AMG atvadās no 6 litru V12 motora ar S 65 Final Edition

Tieši vides aizsardzības apsvērumu dēļ autoražotāji ir spiesti meklēt veidus, kā samazināt kaitīgo izmešu nonākšanu dabā. Viens no tādiem ir lielo "benzīna kapsētu" izslēgšana no piedāvājuma. Piemēram, Mercedes-AMG pamazām gatavojas atteikties no sava 6 litru V12 turbo motora. Mercedes-Benz klāstā motors gan vēl kādu laiku paliks, taču Afalterbahā bāzētā AMG struktūrvienība turpmāk piedāvās tikai motorus ar astoņiem vai mazāk cilindriem.