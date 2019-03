"RS" izsvērs iespēju piesaistīt ekspertus, kas izvērtētu sadarbības līgumu ar "Rīgas karti"

Viņa uzsvēra, ka šis jautājums ir viens no daudzajiem valdes darba kārtībā, taču vienlaikus atgādināja, ka jaunā valde vēl nestrādā pat nedēļu. "Lēmumi par sadarbību ar "Rīgas karti", "Rīgas mikroautobusu satiksmi" un citiem jautājumiem, ir laikietilpīgi un nedrīkst būt sasteigti. Ir virkne steidzamu lietu, kas jārisina. Valdes locekļi visus šos jautājumus pēta un mēģina virzīt uz priekšu," skaidroja Bartaševiča.

"Līgums par e-talonu rada miljonos mērāmus zaudējumus, bet Ušakovs it kā pārvalda "Rīgas satiksmi", kurai, savukārt, pieder 51% kapitāla daļu "Rīgas kartē". Interesanti, ko viņš tur var pārvaldīt, ja nespēj panākt, ka līgums starp diviem saistītiem uzņēmumiem tiek pārvērtēts", kritiku neslēpa Zeps.

Vienlaikus Zeps izstrādātajā lēmumā iekļāvis prasību sākt darbu pie jaunu kritēriju izstrādes pretendentu atlasē, lai no 2021.gada 1.janvāra nodrošinātu modernu, efektīvu un ērtu elektronisko biļešu uzskaites sistēmu.

51% "Rīgas kartes" pieder "Rīgas satiksmei", bet 49% - Francijas uzņēmumam "Xerox Business Solutions". Uzņēmuma valdē no "Rīgas satiksmes" puses strādā Pāvels Tulovskis un par kukuļdošanu aizdomās turētais Aleksandrs Brandavs, bet no Francijas uzņēmuma puses - Francijas pilsonis Ēriks Morizūrs. "Rīgas satiksmes" valde aicinājusi "Rīgas kartes" valdi nekavējoties sasaukt dalībnieku ārkārtas sapulci, lai lemtu par Brandava atsaukšanu no valdes locekļa amata.