Bijušais "Fulham" galvenais treneris Ranjēri stājas pie "AS Roma" stūres

Ranjēri iepriekš Anglijas premjerlīgā strādāja arī no 2000. līdz 2004.gadam, kad vadīja spēcīgo Londonas "Chelsea" klubu, bet savas karjeras laikā viņš vadījis tādas komandas kā "Valencia", Turīnas "Juventus", "AS Roma", Milānas "Inter", Madrides "Atletico" un "Nantes". Tāpat itālis neilgu laiku bija arī Grieķijas valstsvienības galvenais treneris.

Pēc izstāšanās no UEFA Čempionu līgas "AS Roma" no galvenā trenera amata atlaida Eisebio di Frančesko.