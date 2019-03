Kopš 2011. gada nogales Ārlietu ministra amatu Latvijā ieņem Edgars Rinkēvičs. Sākotnēji viņu šajā amatā izvirzīja Zatlera reformu partija, kurā Rinkēvičs iestājās nākamā gada janvārī. 2014.gadā pārgāja uz partiju "Vienotība". 13. Saeimas vēlēšanās ievēlēts no partiju apvienības "Jaunā Vienotība" saraksta. Portāls TVNET ministru izjautāja par "Brexit", attiecībām ar Saūda Arābiju, Krieviju, un banku sektora problēmām.

Nesen “Facebook” publicējāt iesniegumu, ko jums bija nosūtījis kāds iedzīvotājs. Tajā bija tikai viens īss jautājums par to, kāds ir jūsu plāns. Ko atbildēsiet uz šo iesniegumu?

Otrkārt, tas ir “Brexit”, ņemot vērā to, ka ir skartas gan mūsu valstspiederīgo intereses, gan uzņēmēju intereses. Protams, arī drošības jautājumi.

Ir viens riska faktors. Mūs uztrauc tas, ka tā saucamā “no deal” gadījumā varētu parādīties problēmas ar pirms 21 gada noslēgto “Lielās piektdienas vienošanos”, kas faktiski izbeidza radikālo, vardarbīgo īru teroristisko organizāciju darbības. Lielā mērā pateicoties tam, ka starp Ziemeļīriju un Īrijas republiku nav fiziskas robežas, cilvēki var mierīgi pārvietoties bez jebkādiem dokumentu kontroles pasākumiem, muitas kontrolēm. Šāda veida robežas parādīšanās var nopietni iedragāt “Lielās piektdienas vienošanos”, un tas var atkal sāasināt zināmas radikālisma tendences. Tas ir risks. Ar šādiem riskiem jārēķinās, bet man šobrīd nav tādas informācijas, ka būtu gaidāmi pēkšņi nemieri vai vardarbības uzliesmojumi. Mēs neesam saņēmuši šādu informāciju arī no mūsu kolēģiem Lielbritānijā.

Es gribētu minēt tirdzniecības datus, jo tas ir kaut kas tāds, kas dod priekšstatu. Ja līdz brīdim, kad mēs atvērām šo vēstniecību (oficiāli es biju atklāt šo vēstniecību 2015. gadā) 2013. gadā preču eksports bija 19,8 miljoni [eiro], tad 2018. gadā preču eksports ir 42,4 miljoni [eiro]. Tas ir tikai preču eksports šobrīd. Preču imports 2013. gadā bija 3,3 miljoni. 2018.gadā 7,9 miljoni. 2017.gads ir mazliet ārā no visiem parametriem. Acīmredzot tur ir bijis kaut kāds liels darījums, jo tur pēkšņi bija 107 miljoni [eiro].

Tas ir arī viens no jautājumiem, pie kā diezgan regulāri atgriežas mūsu vēstniecība tieši AAE, jo mums ik pa brīdim bija jāstrādā ar attiecīgajām iestādēm Abu Dabī, ik pa laikam atgādinot, ka mums ir divu veidu pases. Mums ir pilsoņa pase un mums ir nepilsoņa pase. Un, ka nepilsoņi ārpus Latvijas atrodas tieši tādā pašā Latvijas valsts aizsardzībā kā pilsoņi. Mums ik pa brītiņam bija jārisina jautājumi par to, ka tika prasītas vīzas vai bija problēmas ar uzturēšanās atļaujām. Pagaidām es neesmu dzirdējis, ka būtu problēmas, jo vēstniecības un vēstniece personīgi, protams, uzreiz vērsās attiecīgajās iestādēs, bet recidīvi šad un tad parādās.

Visas valstis gan ES, gan ārpusē uztur gan ekonomiskās, gan diplomātiskās attiecības ar valstīm, kurām mēs pilnīgi atklāti un godīgi sakām lietas, kas [viņām] nepatīk. Piemēram, par to pašu Hašogi slepkavību. Mēs to nosodījām no pirmās dienas, kad parādījās tiešām kaut cik ticama informācija, ka tur esot iejauktas gan Saūda Arābijas specdienesti, gan diplomātu komanda. Līdzīgas diskusijas, starp citu, par cilvēktiesībām, politiskām brīvībām mums notiek arī ar Baltkrieviju, Ķīnu...