Svētdien, 10. martā pasaule piedzīvoja milzīgu traģēdiju aviācijas nozarē. Sešas minūtes pēc pacelšanās gaisā no lidostas Etiopijas galvaspilsētā Adisabebā nogāzās aviokompānijai «Ethiopian Airlines» piederoša lidmašīna Boeing 737 MAX. Tā avarēja aptuveni 60 kilometrus uz dienvidiem no galvaspilsētas. Lidmašīnā atradās 149 pasažieri un astoņi apkalpes locekļi, un tā bija ceļā uz Kenijas galvaspilsētu Nairobi. Tie visi gāja bojā.

Šonedēļ turpinājās attīstība Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības sāgā. Otrdien, 12. martā britu parlaments vēlreiz noraidīja Lielbritānijas premjerministres Terēzas Mejas panākto «Brexit» vienošanos. Savukārt, trešdien 13. martā tika atbalstīts priekšlikums, kas noraida iespēju Lielbritānijai no Eiropas Savienības (ES) izstāties bez vienošanās. Tas viss turpinājās arī 14. martā, kad šis pats parlaments ar 210 balsu balsojumu atbalstīja Mejas priekšlikumu par «Brexit» atlikšanu. Minētais priekšlikums paredz, ka gadījumā, ja parlamenta divreiz noraidītā «Brexit» vienošanās galu galā tiek apstiprināta, tad Lielbritānijas 29. martā paredzētā izstāšanās no Eiropas Savienības, tiek atlikta līdz 30. jūnijam.

Šāda iekšpolitiskā norise Lielbritānijā sāk arvien vairāk liecināt par to, ka «Brexit» nospraustais izstāšanās datums 29. martā varētu tikt pagarināts. Tas nepieciešams tāpēc, lai parlaments paspētu pieņemt nepieciešamos likumdošanas aktus gludai «Brexit» norisei. Pat ja Mejas vienošanās tiks noraidīta arī trešo reizi, kanclere jau ir paziņojusi, ka var gadīties Briselei lūgt ilgstošu «Brexit» atlikšanu, kas paredzētu arī Eiropas parlamenta vēlēšanu rīkošanu Lielbritānijā maija beigās. Tiesa, jebkādai «Brexit» atlikšanai ir nepieciešama arī visu pārējo 27 ES dalībvalstu piekrišana. Savukārt, lai to panāktu, Lielbritānijai ir vajadzīgs sniegt konkrētu darbības plānu pagarinājuma laikā. Visticamāk, ka dalībvalstu līderi par to lems 21. un 22. martā gaidāmajā ES samitā Briselē. Tie gan pret to ir noskaņoti diezgan skeptiski.