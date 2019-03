TVNET tests: Porsche Macan 2.0L turbo

Porsche līdz šim bija veiksmīgi izdevies kaut kā izlocīties no visaptverošā "downsizing" un paturēt vismaz sešu cilindru dzinējus arī zemākajās modeļu līnijās. Tomēr WLTP un gaidāmās CO2 pazemināšanas mākonis pamazām sabiezē arī virs neaizskaramās Volkswagen grupas divīzijas, - un nākas vien meklēt alternatīvas ar vismaz formāli zemākiem izmešiem nekā ģenerē jaudīgie V6. Turklāt Macan, tāpat kā citiem "civilajiem" Porsche, vairs nav Rietumeiropā tik iecienītā dīzeļdzinēja. Un, ja jau Porsche 718 var iztikt ar četrcilindru "bokseri", tas jāspēj arī no Audi Q5 būvētam krosoveram ar gandrīz Audi motoru.

Pats automobilis vietām škiet radīts pilnīgi no jauna, it sevišķi skatā no aizmugures, kuru šķērso neatkārtojama seksapīla piesātināta lukturu josla. Priekšā savukārt iekārtojušās LED matricas (par piemaksu, protams), kuru gaismas kūļa ģeometrija un ceļa izgaismojums ir labākais, kādu nācies redzēt pēdējā laikā. Diemžēl prožektoriem ir savas blaknes: tuvās gaismas kūlis atrodas ļoti augstu, kamdēļ, braucot ar jauno Macan, ne reizi vien izpelnījos sašutušu pretim mirkšķināšanu - un ne tikai no pavecu Audi pilotiem.