"Kapteine Mārvela" iekasē vēl papildu 69 miljonus

2. vietā ar 16 miljoniem jaunā studijas "Paramount" animācijas filma "Wonder Park" ("Brīnumu parks"), kurā vienu no varoņu balsīm ierunājusi aktrise Mila Kunisa (Mila Kunis).

3. vietā ar 13,5 miljoniem amerikāņu romantiskā drāma "Five Feet Apart", kas vēsta par diviem cistiskās fibrozes slimniekiem.

Studijas "The DreamWorks" jaunā animācijas filma "Kā pieradināt pūķi 3" (How to Train Your Dragon 3) ar 9,3 miljoniem numur 4, bet 5. vietā ar 8 miljoniem afroamerikāņu režisora un aktiera Tailera Perija (Tyler Perry) komēdiju šausmu filma "A Madea Family Funeral".