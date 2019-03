Deripaska: ASV un Krievijas attiecības uzlabosies vien pēc pašreizējās politiķu paaudzes nomaiņas

Par oligarhu dēvētais Krievijas miljardieris arī izteicies, ka saspringums Krievijas un rietumvalstu, it īpaši ASV, attiecībās pastāvēs tik ilgi, kamēr Maskavai tiks piemērotas ekonomiskās sankcijas.

“Es domāju, ka krievu sirdīs ir vieta tam, lai sāktu visu no baltas lapas. Tomēr problēma ir tur, ka muskuļi nemitīgi tiek sasprindzināti no visām pusēm,” Deripasakas teikto intervijā CNBC citē Krievijas medijs RBK.

Viņš bija viens no krievu uzņēmējiem, kas pagājušā gada aprīlī tika pakļauts ASV sankcijām kā viens no tā dēvētajiem oligarhiem, kas guvuši labumu no sakariem ar prezidenta Putina režīmu.