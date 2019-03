Pirmie iespaidi: Hyundai Kona ar pilnpiedziņu

Neliela izmēra auto ar paagstinātu klīrensu un caurgājību. Ja cilvēks ir nolēmis iegādāties auto, kurš atbilstu šim uzstādījumam, viņam jāraugās mazās klases krosoveru virzienā. Vēl jo vairāk tāpēc, ka pat šajā klasē ir auto ar abu asu piedziņu. Šādas priekšrocības gan nepiedāvā it visas modeļu saimes, taču daļa gan. Hyundai ražotais automobilis ar nosaukumu Kona ir viens no šādiem auto - priekšpiedziņa kā bāzes opcija un pilnpiedziņa, ja šķiet, ka ar to nepietiks.