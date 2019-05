"Kino pedālis" neparastā veidā atklāj Latvijas festivālu vasaru

Festivāls piektdien, 10.maijā, tika atklāts ar KINO NAKTI, kad durvis vēra pieci pop up kinoteātri, iekārtoti vietās, kuras ikdienā nav atvērtas apmeklētājiem, piemēram, Valmieras drāmas teātra aizskatuve vai televīzijas tornis. Festivāla programmā dokumentālās filmas no visas pasaules, katram kinoteātrim sava filmu programma. Emocionālākā šī gada filma viennozīmīgi bija PLĀNS C -14 II, režisors Nico Munoz, Argentīna. Filma stāsta par Martinu, kuram ir 83 gadi un kurš spītējot ārstu aizliegumiem, ar velosipēdu iekaro Dienvidamerikas Andu kalnu virsotni, mīlestības vārdā. Patīkamu pārsteigumu sagādāja režisors Ivars Zviedris, kurš pirms savas filmas ĒRIK, ATNĀC! tikās ar skatītājiem vaigā, rosinot uz sirsnīgām sarunām.