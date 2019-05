TVNET tests: Škoda Scala

Ja dzirkstis šķiļošs dizains un ekstras no augstākajiem plauktiem izskaidrojamas ar šefdizainera maiņu un mārketinga trikiem, tad Scala vadāmība ir totāls "shock to the system". Škoda Fabia brauc pieklājīgi, stingri un atbilstoši VW grupas mazāko modeļu kanoniem, - turklāt tieši tik mazdrusciņ kokaināk par VW Polo, lai nelektu acīs grupas titulmarkai. Scala turpretim brauc tā, it kā Škoda gatavotos kaut kādam negaidītam Škexitam, proti, uzšķaudītu VW grupas iekšējai hierarhijai vai taisītos pamest impēriju pavisam. Labi, daļēji Scalas atraktīvo ieskrūvēšanos līkumos var izskaidrot ar lielu garenbāzi, īsām pārkarēm un testa mašīnu adaptīvajiem amortizatoriem, bet stūres pastiprinātājs un piekares ģeometrija taču nav pirkta par papildus eiro?!