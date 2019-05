Telavivā Eirovīzijas dziesmu konkursa fināls. Diemžēl bez Latvijas

Konkursa pirmajā pusfinālā cīņai par uzvarētāju titulu kvalificējās mākslinieki no Austrālijas, Baltkrievijas, Čehijas, Grieķijas, Igaunijas, Islandes, Kipras, Sanmarīno, Serbijas un Slovēnijas. Savukārt otrajā pusfinālā ceļazīmi uz finālu izcīnīja dalībnieki no Ziemeļmaķedonijas, Šveices, Dānijas, Zviedrijas, Maltas, Krievijas, Albānijas, Norvēģijas, Nīderlandes un Azerbaidžānas.

Pašmāju grupa "Carousel" ar dziesmu "That Night" un Lietuvas dziedātājs Jurijs Vekļenko ar dziesmu "Run With The Lions" nekvalificējās dalībai finālā, savukārt Igauniju finālā pārstāvēs Zviedrijas dziedātājs Viktors Krons ar dziesmu "Storm".