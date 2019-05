Aiztur skolas direktoru, kurš organizējis darbinieces fiktīvu nodarbināšanu

Šā gada maijā Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Jūrmalas iecirknī nonāca informācija par nelikumīgām darbībām, ko veicis kādas Jūrmalas skolas direktors. Proti, precīzi nenoskaidrotā laika periodā, apmēram no 2012. gada augusta līdz 2019. gada aprīlim viņš organizētā grupā īstenojis krāpnieciskas darbības ar mērķi gūt peļņu.

Valsts policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka 2012. gadā skolas direktors uz pilnu slodzi pieņēmis darbā kādu sievieti. Jaunajai darbiniecei noteikts, ka ik dienu ierasties darbā nav nepieciešams un viņa tiks izsaukta tikai pēc pieprasījuma. Taču, ja viņa vēlas strādāt papildu darbu citur, viņai, saņemot algu par pienākumu pildīšanu skolā, jānoņem tās daļa no konta, atstājot sev naudu tikai par tām dienām, kad viņa faktiski atradās darbā. Direktors noteica konkrētu summu, ko viņa varēja atstāt sev. Algas starpību pēc direktora rīkojuma darbiniecei vajadzēja nodot direktora vietniekam. Savukārt direktora vietnieks daļu no šīs naudas atdevis skolas apkopējai un strādniekiem un atlikušo daļu, pēc direktora noteiktā, viņš atdevis pašam direktoram.

2018. gada sākumā, kad direktora vietnieks gribēja mainīt darbavietu, direktors piedāvāja viņam no algas daļas, ko viņam ik mēnesi atnes fiktīvā darbiniece, atstāt sev noteiktu summu un pārējo daļu atdot viņam. Mantkārīgā nolūkā direktora vietnieks piekritis šim piedāvājumam un līdz 2019. gadam aprīlim ik mēnesi saņēmis šo naudu. Arī laikā, kamēr vīrietim bijusi darba nespējas lapa, viņš turpinājis saņemt solīto.

Saistībā ar notikušo uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 177. panta trešās daļas (par krāpšanu, ja to izdarījusi organizēta grupa) un 327. panta otrās daļas (par dokumenta viltošanu, ja to izdarījusi valsts amatpersona un, ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās). Kriminālprocesā par aizdomās turētajiem ir atzīts skolas direktors, viņa vietnieks un fiktīvā darbiniece.