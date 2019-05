Izstāde “Īrisi” muzejā “Rīgas Jūgendstila centrs”

Pārsvarā šie priekšmeti ražoti dažādās Eiropas fabrikās. Metāla karafe un vizītkaršu šķīvis, ko papildina romantizēta sievietes figūra, ražoti Vācijas Wirtembergas metāla fabrikā Geislingenē. Formas, materiālu un dekoratīvo elementu daudzveidība izpaužas C. Deffnera firmā Eslingenē, Vācijā ražotajā tējkannā, kas novietota uz statīva. Statīva kājas rotā izsmalcināti īrisa ziedi. Īrisi bijuši iecienīti arī porcelāna un fajansa priekšmetu rotāšanā. Izcila ir “J. Jaksch&Co” porcelāna apgleznošanas darbnīcā tapusī krūzīte un apakštasīte ar violeto īrisu gleznojumu. Par vienu no jūgendstila raksturīgākajām M. S. Kuzņecova sabiedrības porcelāna un fajansa fabrikas servīzēm kļuva servīze “Īriss”. Tās traukiem ir funkcionāla forma, ko eleganti papildina dekors ar īrisu atveidu. Tomēr šīs servīzes pirmsākumi ir meklējami “Villeroy&Boch” Valerfangenas fabrikā, kur šādas servīzes ražošana uzsākta ap 1900. gadu. Muzeja krājumā ir abu fabriku ražojumi. Šis dekors bija tik iecienīts, ka to izmantoja arī citu M. S. Kuzņecova sabiedrības porcelāna un fajansa fabriku produkcijai, piemēram, Volhovā. Īrisu servīzes Rīgas fabrikā turpināja ražot arī pēc Pirmā pasaules kara. Ar krāsainiem akcentiem izceļas M. S. Kuzņecova sabiedrības porcelāna un fajansa fabrikā ražotā mazgājamā krūze.