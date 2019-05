RSU rektors aicina "čekas maisos" esošos kolēģus publiski dalīties ar savu stāstu

Tāpat rektors norāda, ka katrai no šīm personām ir iespēja vērsties Latvijas tiesā, lai pierādītu, ka sadarbība ar VDK nav notikusi.

21.maijā RSU Senāts vienbalsīgi lēma, ka profesors Guntis Bahs nebūtu atstādināms no RSU veselības studiju prorektora amata līdz skaidram tiesas spriedumam par viņa sadarbošanos vai nesadarbošanos ar VDK. Tas saistīts ar to, ka Bahs publiski nācis klajā ar savu stāstu par to, kā viņa vārds varētu būt nonācis VDK aģentūras kartotēkā.