Dizainere Kristīne Plaude aizvada džinsu pārveidošanas meistarklasi

Džinss kā materiāls un apģērbs jau izsenis bijis pateicīgs un plaši izmantots popkultūrā, īpaši jauniešu vidū. 20. gadsimta vidū to īpaši plaši sāka valkāt pirmās rokzvaigznes un sabiedrībā pazīstamas personas - tad dēvēti par sistēmas dumpiniekiem. Džinss kļuva ne tikai par ērtu apģērbu, bet arī atspoguļoja dzīvesstilu, pārliecību un piederību kādai sabiedrības grupai. Audums savienoja veselu subkultūru. Ar džinsu joprojām plaši strādā un eksperimentē daudzi augstās modes zīmoli. Jau gadu desmitiem tas neiziet no modes un šķiet pat paradoksāls - jo vairāk tas ir novalkāts, jo lielāku vērtību iegūst. Šajā kontekstā kopā ar pārējiem dalībniekiem džinsu pārveidošanas meistarklasē aktīvi darbojās arī dziedātāja un fitnesa trenere Solla, Operetes teātra vadītāja Agija Ozoliņa-Kozlovska un šovmenis Edgars Toretto, lai dizaineres uzraudzībā paši radītu atbilstošu tērpu kādam īpašam notikumam un sava tēla akcentēšanai. Katram no viņiem ir savas stāsts, ko teikt, un apģērbs šajā ziņā ir labs veids, kā to darīt.