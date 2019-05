Somijas hokejisti cīnās varonīgi un kļūst par pasaules čempioniem

Otrajā periodā somi pārņēma iniciatīvu un pēc Teodora noraidījuma Antila trešdaļas trešajā minūtē realizēja vairākumu. Turpinājumā rezultāts šajā divdesmitminūtē vairs nemainījās, lai gan tikai vārtu stabs glāba tūkstoš ezeru zemes hokejistus no atkārtotas nonākšanas iedzinējos.

Trešā perioda trešajā minūtē somi pārņēma vadību - pēc Veli Mati Savinainena piespēles no aizvārtes ripu mērķi raidīja Antila. Uz to kanādieši atbildēja ar spiedienu uzbrukumā, taču savos uzdevumu augstumos bija Somijas izlases vārtsargs Kevins Lankinens. Turpretī viens no retajiem somu uzbrukumiem noslēdzās ar vārtu guvumu. Metam Marejam neredzot ripu, Harri Pesonens raidīja ripu tīklā un panāca 3:1.