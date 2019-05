Par eirokomisāra portfeli solās būt spraigas diskusijas

Cīņā par eirokomisāra amatu lomu spēlēs arī partiju vai to virzīto pārstāvju atrašanās citos augstos amatos. Nacionālajai apvienībai ir Saeimas spīkera amats un nākamnedēļ visticamāk prezidenta amatā ievēlēs šīs partijas lobēto kandidātu Egilu Levitu. “Jaunajai Vienotībai”, kas vienlaikus ir arī mazākā Saeimas frakcija, ir premjera amats un nopietnas pretenzijas uz eirokomisāra portfeli.

“Manuprāt ir ļoti būtiski respektēt visu koalīcijas partneru līdzsvarotu iespēju darboties attiecībā uz to politisko lauku, kāds viņš ir un šeit ir stāsts gan par mūsu organizāciju, šeit ir stāsts gan par Jauno konservatīvo partiju. Jo gan Vienotībai, gan Nacionālai apvienībai ir divi no trīs vadošiem amatiem. (..) Šeit zināma disproporcija sāk veidoties, kas, manuprāt, nav veselīgi. Un es ceru, ka premjers kā ļoti tālredzīgs un ļoti pieredzējis politiķis, to spēs novērtēt un kaut kāda balansēšana attiecībā uz pārstāvību kopējā politiskajā laukā būs dienaskārtībā tuvākā pusgada laikā,” saka “Latvijas Attīstībai” valdes loceklis Edgars Jaunups.