Zīle: EK prezidenta amatam būs jāmeklē kompromisa kandidāts

Kā viens no iespējamajiem kandidātiem varētu būt "Brexit" sarunu delegācijas vadītājs Mišels Barnjē, kurš iepriekš pārstāvēja Eiropas Tautas partijas (ETP) politisko grupu un pašlaik ir pietuvināts arī Francijas prezidentam Emanuelam Makronam, kura partijas pārstāvji būs starp EP liberāļiem, norādīja Zīle.

Savukārt līdz šim potenciālajiem kandidātiem no lielākajām ES mēroga partijām - Manfrēdam Vēberam no ETP un Fransam Timmermansam no sociālistu grupas - varētu tikt piedāvāta Eiropas Parlamenta vadīšana, piemēram, dalot vadīšanas laiku uz pusēm, pauda politiķis.