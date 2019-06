Bez gaisa, pusnemaņā sabiedriskajā transportā. Kāpēc Rīgā bez kondicioniera kursē 80% tramvaju?

“Pēdējā laikā bieži nākas pārvietoties maršrutā Imanta - Jugla, kurš, kā zināms, ir garākais tramvaju maršruts Rīgā,” raksta kāda rīdziniece. “Ar to, ka šajā maršrutā transporta līdzekļi ir stāvgrūdām piebāzti, rīdzinieki jau pacietīgi samierinājušies, taču vasarā šai parādībai pievienojusies vēl kāda "ekstra" - transportā nedarbojas kondicionieri - pie kam runa nav par vecajiem tramvajiem, kuriem tādi nemaz nav paredzēti, bet arī par jaunajiem tramvajiem, kuriem tādi it kā esot paredzēti.”

“Rīgas satiksme” TVNET informē, ka no 170 tramvaju vagoniem kondicionieri ir tikai 29, no 407 autobusiem par braucēju labsajūtu domāts 162. 141 tramvajā un 245 autobusos pasažieriem jācieš no bezgaisa. Toties visi trolejbusi – 251 aprīkoti ar gaisa kondicionēšanas iekārtām.